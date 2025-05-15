Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu: 13 gözaltı

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:48

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde suçla mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen iki aileye mensup toplam 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonda; 15 ekip, 2 Çevik Kuvvet Timi ve toplam 70 personelin katılımıyla 9 ikamet ve 8 araca yönelik arama yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, ortaklaşa çeşitli yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen şahısların daha sonra çıkar çatışmasına düştükleri, bunun da silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi. Emniyet güçleri, olayların büyümesini önlemek amacıyla geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. isimli şahıs tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 11 şüphelinin ise bugün Gökçeada'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.