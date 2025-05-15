Bağcılar'da 50 dairelik sitenin zemininden su çıktı! Ev sahiplerini deprem korkusu sardı

Bağcılar'da 28 sene önce yapılan 2 blok ve 50 daireden oluşan sitenin zemininden su çıkması, daire sahiplerini korkuttu. Sitede oturan vatandaşlar sorunlarına çözüm beklerken, dairelerin orta hasarlı olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:22

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Bağcılar'da 28 yıl önce yapılan ve bugüne kadar zemininden aralıklarla su çıktığı öne sürülen 50 dairenin bulunduğu 2 bloklu sitede yaşayanlar deprem korkusu nedeniyle tedirgin. BAĞCILAR'DA ZEMİNİNDE SU ÇIKAN SİTEDE DEPREM KORKUSU Sitede yaşayanlar zemindeki suları kendi imkanlarıyla çekerek geçici çözümler bulurken, yapının orta hasarlı olduğu tespit edildi. Bazı binalarda duvarlarda çatlaklar oluştu, demirlerde çürüme meydana geldi. Sitede oturan Cahit Türker, "Geçmişte müteahhit tabii ki burayı yaparken o kuyuların olup olmadığını biliyor olabilir. Ama biz sonradan anladık ki binamızın altı su alınca biz bu kuyulardan buraya su dolduğunu düşünüyoruz. Bu olaylar ortaya çıkınca bizim ev almadığımız, bir mezar aldığımız ortaya çıktı." dedi 15 Temmuz Mahallesi'nde 1997 yılında yapılan ve temelinde aralıklarla su çıktığı belirtilen bitişik 2 bloklu 6 katlı bina, orta hasarlı olduğu için büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin yıllardır kendi imkanları ile kuyudaki suyu çektikleri belirtildi. Binanın kolonlarında su nedeniyle çatlaklar oluştuğu ve demirlerin ise çürüdüğü tespit edildi. 6 katlı binanın 50 daire, 12 dükkandan oluştuğu ve 250'ye yakın kişinin yaşadığı belirtildi. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrasında binanın orta hasarlı olduğu tespit edildi. Binanın belediyeden güçlendirme belgesi alınarak güçlendirme yapılması ya da yıkılması yönünde uyarıda bulunularak, 45 gün içerisinde tahliye edilmesi istendi.

Deprem korkusu yaşanan 2 bloklu sitede 50 daire bulunuyor. (DHA) "DEVLETİMİZİN SUNDUĞU KAMPANYALARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Site sakinleri olarak zor durumda kaldıklarını belirten Erkan Ünver, "Biz burada şu anda binamızın altında belli bir korozyon var. Burada 62 tapu olarak aynı sitede yaşıyoruz. Belediyenin burada bize ön ayak olup olan kampanyalardan, devletin bizim için vermiş olduğu kullanabileceğimiz imtiyazların hepsini kullanmak istiyoruz. Burada yüzde 60 hasarlı olduğu için bütün hepimiz malikler olarak buradan bir yardım istiyoruz. Belediyenin bize bir şekilde bir müteahhit atayarak, yardımcı olarak devletimizin söylediği yarı yarıya kampanyasından faydalanmak istiyoruz. Burada zaten bize bir kısım kağıtlar geldi. Maksimum ayın sonunda buradaki bütün daire sahipleri bir şekilde müşkül duruma düşeceğiz. Buna düşmeden böyle bir altyapıyla belediyenin bize yardımcı olmasını istiyoruz." diye konuştu. "BİNANIN YAPILDIĞI TARİHTEN BERİ ALTTA BİR KAYNAK SUYU VAR"

Ünver, "Afet işlerinden belirli süreler önce, geçmiş yıllarda dayanarak 9'ar ay, 10 ay arayla bize kağıtlar geldi. Biz bu arada bazı araştırmalar yaptık. Belediyeye gittik. Bina ile ilgili ne yapabiliriz? Güçlendirebilir miyiz? Fakat güçlendirmenin mantıklı olmayacağını binanın uygun olmayacağı söylendi. Zorunlu olarak kentsel dönüşüme gitmemiz icap ettiği söylendi. Fakat biz bu tabanda herhangi bir yapıcı bir firmaya ulaşamadığımız için, maliklerin hepsiyle de aynı ağız birliği olamadığımız için; belediyenin bunu bizi zorlayarak bu şekilde gelip bu firma yapacak, böyle bir şartları var, yarı yarıya kampanyası var veya ona uygun pozisyonlara getirmesini istiyoruz. Ayın 31'inde doğal gaz kesilecek. Sonra ilerleyen takipte elektrik, su kesilecek. Burada 62 tane aile var demek, bu 62 aile de nereye gidecek? Nereye çıkacak? Şu zamanda kiralık ev bulmak, kiraya çıkmak hepsi bir maliyet insanlar için. Böyle bir yardım istiyoruz. Şimdi zaten en büyük korkularımızdan biri o. Binanın yapıldığı tarihten beri altta bir kaynak suyu var. O da belli bir korozyona uğradığı için bize buranın güçlendirmesinin de olmayacağı söylenildi. O yüzden zaten binanın da bir ekonomik ömrü dolmuştur. Demek ki bunu bizim bir şekilde bütün hepimizin taşın altına elimizi koyup yapmamız gerekir. Binadan korkuyoruz. Belli çatlaklar var. Belli görüntüler alındı. Belli mühendisler geldi. Sonrasında bunu bekleyip zaten günümüzde aşağı yukarı 2 ayda, 3 ayda bir sarsıntı yaşanıyor. Bu binada insanlar zaten korku içinde yaşıyor." dedi.