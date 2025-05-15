Artvin'de mayıs ayında kar sürprizi! Yüksek kesimlerde etkili oldu

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle sürülerini otlatmak için meralara çıkaran hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:04

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Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Artvin'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ın Sahara ve Arsiyan yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle sürülerini otlatmak için meralara çıkaran hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.