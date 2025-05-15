Aksaray’da oyuncak tabancayla polisi alarma geçirdi

Aksaray’da bunalıma giren genç, oyuncak tabancayla pencereye çıkıp hem kendine hem de polise tabanca doğrulttu. Tabancanın oyuncak olduğundan habersiz olan polis, çelik yeleklerini giyerek evin içine sızdı. Odadan çıkan şahıs polisin apansız müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:05

Paylaş



ABONE OL

Olay geçtiğimiz gece yarısı Paşacık Mahallesi 1613 Sokak Sahra Apartmanı'nın 1. katında yaşandı.

Edinilen bilgeye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 23 yaşındaki B.İ., ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin odasına kendini kilitledi. Önce oda içinde bağırıp çağıran şahıs daha sonra eline geçirdiği oyuncak tabancayla pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Pencereden bağıran eli tabancalı şahsı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi şahsın elindeki tabancanın oyuncak olduğundan habersiz herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale etmek istedi. Elindeki tabancayı kimi zaman kendi kafasına, kimi zaman da polis ekiplerine doğrultan şahıs tedirginliğin dozunu artırınca ekipler üzerine çelik yelek giydi.

Şahsı ikna edip sakinleştirmek için uzun süre dil döken polis ekiplerine olmadık sözler sarf eden B.İ., "Hangi biriniz derdime derman oldunuz lan? Lan bırakın lan, siz beni kurtaramazsınız. Sen kimsin ben seni nereden tanıyorum ya?" dedi.



Şahsın pencereden odaya girmesi üzerine çelik yelekli sivil polis memurları şahsın ailesinin kapıyı açmasıyla daireye girerek pusuya yattı. Gencin odadan çıkmasını bekleyen polis memurlarının kimisi yan odaya, kimisi de kapının arkasına geçerek saklandı. Şahsın odadan çıkması üzerine hem arkadan hem de önden apansız bir müdahalede bulunan polis memurları şahsı anında etkisiz hale getirmeyi başardı. Hemen yere yatırılan şahsa bir yandan ters kelepçe takılırken öte yanda polis memurlarınca üst araması yapıldı. Yakalanmasına rağmen bağırmaya devam eden şahıs kelepçelenip üst aramasından sonra ayağa kaldırıldı.

Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis otosuna bindirilirken, ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şahsa ifadesinin ardından Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.