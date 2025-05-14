Malatya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği! Hamile kadın ve eşi hastanelik oldu

Malatya'da gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 3 aylık hamile bir kadınla eşi dumandan etkilendi. İkili tedavi için hastaneye kaldırılırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:22

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 aylık hamile bir kadın ile eşi hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki 5 katlı apartmanın 5'nci katında elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan Zihni Çelik ve 3 aylık hamile eşi Betül Çelik maruz kaldıkları yoğun duman sonrası hastaneye kaldırıldı. Çiftin hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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