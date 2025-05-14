Yaşam

Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde apartman boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YAVRU KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir dairenin banyo penceresinden bina boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakıldı.