Mardin'de feci kaza! Otomobil devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Artuk ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 01:49

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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde M.K. (48) idaresindeki 47 ADV 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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