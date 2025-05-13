AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.30 sıralarında yaşanan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Büyüklük: 4.9 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-13
Saat: 02:30:12 TSİ
Enlem: 36.72917 N
Boylam: 25.75611 E
Derinlik: 7 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-13 02:30:12 36.72917 25.75611 7.0 MW 4.9 Ege Denizi
2025-05-13 02:09:25 38.9275 27.83583 6.97 ML 2.5 Akhisar (Manisa)
2025-05-13 02:06:23 38.14194 38.55722 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-05-13 01:39:43 38.02056 37.65389 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-13 01:36:43 39.24139 28.98 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-13 01:34:45 38.53972 37.51417 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-05-13 01:33:12 38.03889 37.63528 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-13 01:31:22 39.22528 28.9875 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-13 01:29:52 39.57694 43.84639 7.0 ML 1.5 Doğubayazıt (Ağrı)
2025-05-13 01:20:32 39.62806 27.84528 7.94 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2025-05-13 01:18:27 38.12778 38.52667 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2025-05-13 00:57:14 38.45056 39.17306 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-05-13 00:42:10 40.805 31.4925 7.0 ML 1.4 Yığılca (Düzce)
2025-05-13 00:38:06 38.13889 38.57778 7.01 ML 2.3 Battalgazi (Malatya)
2025-05-13 00:24:14 36.52111 27.66861 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [21.85 km] Datça (Muğla)
2025-05-13 00:23:04 37.88139 26.565 6.85 ML 1.9 Ege Denizi - [35.02 km] Seferihisar (İzmir)
2025-05-12 23:52:00 39.64972 27.85 13.37 ML 1.4 Karesi (Balıkesir)
2025-05-12 23:46:28 36.3625 27.58389 4.6 ML 1.9 Ege Denizi - [37.60 km] Datça (Muğla)
2025-05-12 23:44:39 36.28583 27.62611 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [46.36 km] Datça (Muğla)