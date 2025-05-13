AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 13.05.2025 02:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Büyüklük: 4.9 (Mw)

Yer: Ege Denizi

Tarih: 2025-05-13

Saat: 02:30:12 TSİ

Enlem: 36.72917 N

Boylam: 25.75611 E

Derinlik: 7 km