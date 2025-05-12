PKK silah bıraktı evlat nöbetindeki ailelerin umudu arttı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:02

Diyarbakır'da 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "Allah'a şükürler olsun, PKK kendini feshetti. Artık çocuklarımıza sarılacağız. Bugün mutlu haberi aldık. İnşallah bayramdan önce çocuklarımıza kavuşuruz ve çifte bayram yaşarız." dedi. Oğlu Ramazan için nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ ise "PKK'nın silah bırakması bizim çocukların dönüşüdür." dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 79 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 61 aile, çocuğuna kavuştu.