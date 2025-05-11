Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatleri çıkan orman yangını rüzgarın büyümesiyle kısa sürede büyüdü. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.
Ormandan yükselen duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ihbar üzerine bölgeye Gülek Orman Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmaması için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.