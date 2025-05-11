Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 11.05.2025 05:20

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.