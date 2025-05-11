2 yaşındaki Nazlı bebek yüksekten düştü: Acı haber geldi
Mardin'in Midyat ilçesinde 2 yaşındaki Nazlı bebeğin ailesi iddiaya göre çocuğun yüksekten düştüğünü 112 ekiplerine bildirdi. Özel araçla hastaneye götürülen Nazlı, olay yerine gelen ekipler tarafından yarı yolda ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları Nazlı İşler'in yüksekten düştüğünü bildirdi.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ailenin özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı Nazlı bebek, mahalle yolunda karşılanan ambulansa alınarak, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Nazlı bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nazlı bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.