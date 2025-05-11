Iğdır'da otomobil elektrikli motosiklete çarptı: Sürücü can verdi

Iğdır'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil, yol kesişimindeki motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce savrulurken ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Safa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 04:01

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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İskender Iğdır Caddesi Karakuyu yolu kesişiminde Bedrettin G. idaresindeki 76 ABA 767 plakalı otomobil, seyir halinde olan İbrahim Safa yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü İbrahim Sefa hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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