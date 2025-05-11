Yaşam

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Çeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli'de yakalandı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, "Silah ile Yağma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K. (38) isimli aranan şahsı Durasallı Mahallesi'nde yakaladı.

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) ise Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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