Çeşitli suçlardan aranan şahıslar Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:18

Paylaş



ABONE OL

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, "Silah ile Yağma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K. (38) isimli aranan şahsı Durasallı Mahallesi'nde yakaladı.

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) ise Güzelköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN