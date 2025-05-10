Yaşam

Van'da 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Van'da 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri, 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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