Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsü yandı
Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüste Nuri Demirağ Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtaki alevleri gören sürücü, yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.