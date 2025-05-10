TIR ile yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü tutuklandı

Edirne'de şüphe üzerine TIR'ı durduran ekipler kaçak vaziyette yurt dışına çıkmaya çalışan 2 FETÖ/PYD şüphelisini yakaladı. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 04:51

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İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. TIR'da bulunan yolcuların FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu belirlendi. B.A., M.K. ve A.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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