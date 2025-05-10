AFAD duyurdu: Konya'da peş peşe korkutan deprem
Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde peşpeşe iki deprem meydana geldi. Sarsıntının ilki saat 04.22 sıralarında 3.6 büyüklüğünde ikincisi ise 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.22 sıralarında gerçekleşen deprem Selçuklu ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinden gerçekleşirken aynı dakikada ikinci bir deprem daha yaşandı. 3,6'lık depremin ardından meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki ikinci deprem yerin 12.93'de oldu.
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2025-05-10
Saat:04:22:19 TSİ
Enlem:38.02917 N
Boylam:32.57417 E
Derinlik:7.01 km
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2025-05-10
Saat:04:22:19 TSİ
Enlem:38.03278 N
Boylam:32.54528 E
Derinlik:12.93 km
MERKEZ ÜSSÜ SELÇUKLU İLÇESİ
AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.