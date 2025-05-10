AFAD duyurdu: Konya'da peş peşe korkutan deprem

Giriş Tarihi: 10.05.2025 04:29

Afet ve Acil Durumu Yönetimi (AFAD) tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.22 sıralarında gerçekleşen deprem Selçuklu ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinden gerçekleşirken aynı dakikada ikinci bir deprem daha yaşandı. 3,6'lık depremin ardından meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki ikinci deprem yerin 12.93'de oldu.