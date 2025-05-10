Roketsan 19 Mayıs'ta gençleri ağırlayacak!

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Roketsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençleri tesislerinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 12:26

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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Roketsan'ın, 19 Mayıs'ta çok özel bir etkinliğe imza atacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hayalinde roket yapmak olan mühendislik öğrencileriyle eşsiz bir deneyim yaşamak için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Roketsan'da buluşuyoruz. Denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan serüvenimize tanıklık etmek ve ileri teknolojiyi yerinde görmek istiyorsanız, bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Unutmayın, yükselmek Türk gençliğinin ruhunda var." ifadelerine yer verildi.

Sayılı kişinin katılacağı organizasyon sonrası gençlerden bir kısmının şirkette staj yapma hakkı kazanacağı bildirilen açıklamada, organizasyona başvuruların "https://19mayis.roketsan.com.tr" adresinden yapılabildiği kaydedildi.