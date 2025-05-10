Yaşam

Nevşehir'de feci kaza! Otomobil su kanalına düştü: Sürücü yaralandı

Nevşehir'de akşam saatleri 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri su kanalına düşerken, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Nevşehir'de feci kaza! Otomobil su kanalına düştü: Sürücü yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarında meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 50 ABN 532 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan F.O. yönetimindeki 50 ADM 789 otomobile çarptıktan sonra yol kenarında, içinde su bulunmayan kanala düştü.

Foto: DHAFoto: DHA

50 ADM 789 plakalı otomobil ise savrularak yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 50 ADM 789 otomobilin sürücüsü F.O., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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