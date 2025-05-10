Denizli'de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü olay yerinden kaçarken polis memuruna çarptı. Kazada polis yaralanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli-Aydın kara yolu Laodikya Köprüsü mevkisinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. yönetimdeki 35 AK 4761 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmak isterken polis memuruna çarptı.
Sürücü, daha sonra önünde seyreden Ü.G. idaresindeki 35 MSU 69 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polis memuru, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.E. ile yanındaki S.R. gözaltına alındı.
Zanlıların, hastanede yapılan ölçümde alkollü oldukları tespit edildi.