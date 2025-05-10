Motosikletli Asi Nehri'ne düştü: Dere yatağında mahsur kaldı
Hatay'da motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Asi Nehri yatağına uçtu. Sürücü yaralanırken olay yerine gelen ekipler adamı kurtararak hastaneye kaldırdı.
Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Asi nehri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet nehir yatağına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.