Çorum'da 2 kişi çıkan kavgada birbirini bıçakladı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde tartışan 2 kişi kısa sürede kavga etmeye başladı. Tarafların yanlarında bulunan bıçakla birbirlerini yaraladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 05:36

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Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.E. (23) ile E.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada her 2 şahıs da çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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