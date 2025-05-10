Yaşam

Maltepe metro istasyonunda korkunç olay! Üzerine reklam panosu düşen kadın ölümden döndü

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralı kadın, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu. Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Maltepe metro istasyonunda korkunç olay! Üzerine reklam panosu düşen kadın ölümden döndü

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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