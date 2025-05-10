Maltepe metro istasyonunda korkunç olay! Üzerine reklam panosu düşen kadın ölümden döndü

Giriş Tarihi: 10.05.2025 23:43

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

İşten evine gitmek için Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı 'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek , Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü sosyal medya)

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.