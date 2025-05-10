Kayıp genç kız vahşi cinayete kurban gitti! Kuyuya atıp beton döktüler: Cinayette infaz toplantısı iddiası

Giriş Tarihi: 10.05.2025 22:30

Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un (19), dayısı Yaşar T. (41) tarafından cinsel istismara uğrayıp, ardından öldürülüp, birlikte oturdukları evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

Kütahya'da H.E.T. (22) isimli kişi kardeşi Nagihan Uyğur'un yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu emniyet güçlerine bildirdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığı ve Eskişehir'deki barlarda çalıştığını, o tarihten bu yana ise kendisinden haber alamadığını söyledi.



DAYISI İLE BİRLİKTE KALDIĞI EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kayıp başvurusunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Aralarında akrabaları ve arkadaşlarının bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Polis ekipleri, Nagihan Uyğur'un iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur'un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaştı.