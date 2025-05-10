Kayıp genç kız vahşi cinayete kurban gitti! Kuyuya atıp beton döktüler: Cinayette infaz toplantısı iddiası
Kütahya'da 1 yıldır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Nagihan Uyğun'un dayısı ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaşan polis ekipleri sır cinayeti çözdü. Genç kızın cesedinin evin girişindeki kuyuya atıldığı ve üzerine beton dökülerek yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmayla Nagihan'ın cansız bedeni kuyudan çıkarılırken 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un (19), dayısı Yaşar T. (41) tarafından cinsel istismara uğrayıp, ardından öldürülüp, birlikte oturdukları evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı.
Kütahya'da H.E.T. (22) isimli kişi kardeşi Nagihan Uyğur'un yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu emniyet güçlerine bildirdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığı ve Eskişehir'deki barlarda çalıştığını, o tarihten bu yana ise kendisinden haber alamadığını söyledi.
DAYISI İLE BİRLİKTE KALDIĞI EVDE ÖLDÜRÜLDÜ
Kayıp başvurusunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Aralarında akrabaları ve arkadaşlarının bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Polis ekipleri, Nagihan Uyğur'un iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur'un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaştı.
CESEDİ BETON ATILMIŞ KUYUDAN ÇIKTI
Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki adrese giden polis ekipleri, 2 katlı binanın giriş katındaki zemininde normal olmayan bir alan tespit etti. Üzeri betonla kapatılan kuyuda Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kazıda, kayıp olarak aranan Nagihan Uyğur'un cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Nagihan Uyğur'un cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Nagihan Uyğur'un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı tespit edildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nagihan Uyğur'un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan Uyğur'un dayısı Yaşar T., onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan'ın kız kardeşi G.U. (15) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
KATİL ZANLISI ANNE VE DAYISI ÇIKTI
Öte yandan dayı Yaşar T.'nin Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'un 2011 yılında Hatay'da öldürmesine ilişkin soruşturmada firari olduğu ve geçen şubat ayında yakalanarak cezaevine konulduğu, aynı soruşturmada Nagihan Uyğur'un annesi Hatice Uyğur'un eşini tabancayla öldürerek toprağa gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018 yılında tutuklandığı öğrenildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya'dan sonra Kütahya'ya taşındıkları belirtildi.