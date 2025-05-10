Yaşam

Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tekstil fabrikasında, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sol eli sıkışan Leyla P. (52), yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elini makineye kaptıran tekstil işçisi yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.

İşçilerden Leyla P.'nin sol eli, çalıştığı dokuma makinesinin silindirine sıkıştı.

Eli ezilen işçi, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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