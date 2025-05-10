Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında yangın

Bursa'da 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:27

Paylaş



ABONE OL

Merkez Osmangazi ilçesi Okçular Çarşısı'ndaki 4 katlı iş merkezinin çatı katında, kumaşların bulunduğu alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN