Yunanistan'ın ittiği 24 düzensiz göçmen kurtarıldı!
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.