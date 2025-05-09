Yaşam

Hatay'da feci kaza! Yaralılar var

Hatay’da kepçeyle, hafriyat kamyonu çarpıştı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Hatay'da feci kaza! Yaralılar var

Kaza, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanı çevresinde kepçe ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmayla kamyon zeytin bahçesine devrildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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