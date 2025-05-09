Yaşam

Vicdanları sızlatan görüntüler! Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı

Adana'daki bir ilkokulda bir öğretmen, özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı. Öğretmen öğrencilere şiddet uygulayarak eziyet ettiği ortaya çıkarken o görüntüler bir velinin cep telefonu ile kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen B.N.T. hakkında soruşturma başlatılırken öğretmen açığa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Vicdanları sızlatan görüntüler! Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu'nda özel eğitim sınıfı öğretmeni B.N.T. , öğrencilerine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Bir velinin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuğunun şiddete maruz kaldığını fark eden bir veli, okula giderek öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı anlara şahit oldu. (DHA) Çocuğunun şiddete maruz kaldığını fark eden bir veli, okula giderek öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı anlara şahit oldu. (DHA)

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Veli öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA) Veli öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

O görüntülerin ardından veli, öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Konuya ilişkin öğretmen hakkından soruşturma başlatıldı.

Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmen gözaltına alındı. (DHA) Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmen gözaltına alındı. (DHA)

GÖZALTINA ALINDI

Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

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