Vicdanları sızlatan görüntüler! Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı
Adana'daki bir ilkokulda bir öğretmen, özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı. Öğretmen öğrencilere şiddet uygulayarak eziyet ettiği ortaya çıkarken o görüntüler bir velinin cep telefonu ile kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen B.N.T. hakkında soruşturma başlatılırken öğretmen açığa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu'nda özel eğitim sınıfı öğretmeni B.N.T. , öğrencilerine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Bir velinin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ
Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O görüntülerin ardından veli, öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Konuya ilişkin öğretmen hakkından soruşturma başlatıldı.