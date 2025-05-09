Vicdanları sızlatan görüntüler! Özel gereksinimli öğrencilere dehşeti yaşattı

Giriş Tarihi: 09.05.2025 22:35

Adana 'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu 'nda özel eğitim sınıfı öğretmeni B.N.T. , öğrencilerine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Bir velinin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuğunun şiddete maruz kaldığını fark eden bir veli, okula giderek öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı anlara şahit oldu. (DHA)

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.