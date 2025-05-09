Yaşam

Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kabulü başladı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınlar, Önder'in memleketi Adıyaman'da taziye kabulüne başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman'da taziye kabulü başladı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları, memleketleri Adıyaman'da taziyeleri kabul ediyor.

Karapınar Mahallesi'ndeki Merinos Taziye Evi'nde, Önder'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Taziye evine gelen Önder'in annesi Zeliha Önder, girişte oğlunun olduğu fotoğraf önünde ağıt yaktı.

Ziyarete, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Ferit Şenyaşar ile partinin Adıyaman teşkilat üyeleri ve Önder'in yakınları katıldı.

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