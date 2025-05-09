Pancar toplamaya giderken kaybolan vatandaş bulundu

Hakkari'de pancar toplamak için dağlık bölgeye çıkan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Akboğa'nın bulunduğu, ekiplerin kurtarma çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 09:19

Paylaş



ABONE OL

Pancar toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mehmet Akboğa için jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışması sonucunda bulunan Akboğa'nın düştüğü yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Akboğa'nın kızı Cennet Kurt, "Babam pancar toplamaya gitmişti. Dünden beri haber alamamıştık. Bize gelen son bilgilerde, dağda düşmüş ve ayağı kırılmış. Kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yetkililer Akboğa'nın sağ olarak bulunduğunu belirterek, dağdan indirmeye çalıştıklarını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN