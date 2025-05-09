Küçükçekmece'deki beyaz eşya deposunda yangın: Binada hasar oluştu

Giriş Tarihi: 09.05.2025 03:24

Cennet Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi'nde yangın paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katında beyaz eşya deposu olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın binanın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. 3 katlı bina ve giriş katında bulunan dükkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelirken onlarca beyaz eşya da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler tamamen söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.