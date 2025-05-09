Marmara'da müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda Marmara'nın kabusu olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Kınalıada açıklarında yeniden görülmeye başlandı. Vatandaşlar müsilaja karşı acil önlem alınmasını istedi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 17:03

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Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesinde yer alan Kınalıada açıklarında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın açıklarındaki müsilaj Marmara Denizi'nde yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açıklarda ise daha az yer kaplaması dikkati çekti.

Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak'ta müsilaj gözlenmişti.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep etmişti.

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