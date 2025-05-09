Kardeşlere kıyan katil baba dostu çıktı! Hedefinde anne de varmış

Giriş Tarihi: 09.05.2025 08:00

Sivas’ta kardeşlere kıyan katil baba dostu çıktı (DHA)

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİ?

Annenin eve gelmemesi üzerine evde uzun süre kalan Sönmez'in daha sonra saat 22.00 sıralarında evi terk ettiği belirlendi. Katil zanlısının 5 yıldır kayıp olan ve hakkında gaiplik kararı olan baba Uğur Şimşek'ten 500 bin lira alacağını tahsil edemediği için bu cinayetleri işlediğinin üzerinde duruluyor.