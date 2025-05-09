Kardeşlere kıyan katil baba dostu çıktı! Hedefinde anne de varmış
Sivas'ta Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler, boğazları kesilmiş halde bulundu. Vahşi cinayetin ardındaki sır perdesi kalktı. İki genci hayattan kopartan Hüseyin Sönmez isimli caninin, Şimşek kardeşlerin babası Uğur Şimşek ile iş ortaklığı olduğu belirlendi. Öte yandan caninin hedefinde annenin olduğu da ortaya çıktı.
Sivas'ta evlerinde elleri bağlanıp boğazları bıçakla kesilerek öldürülen milli kayakçı 16 yaşındaki Melisave 22 yaşındaki ağabeyi Umutcan Şimşek'in katil zanlısı 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez tutuklandı.
ÇOCUKLARINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Kan donduran olay, 6 Mayıs günü Kılavuz Mahallesi'ndeki İdil Apartmanı'nda meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu.
CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİ?
Annenin eve gelmemesi üzerine evde uzun süre kalan Sönmez'in daha sonra saat 22.00 sıralarında evi terk ettiği belirlendi. Katil zanlısının 5 yıldır kayıp olan ve hakkında gaiplik kararı olan baba Uğur Şimşek'ten 500 bin lira alacağını tahsil edemediği için bu cinayetleri işlediğinin üzerinde duruluyor.
BİRLİKTE İŞ YAPIYORLARDI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince yapılan çalışmada 25 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle cinayet zanlısının, öldürülen kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in birlikte iş yaptığı arkadaşı Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.