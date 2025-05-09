Giresun'da lise kantininde cinayet! 2 kişi öldürüldü

Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun hizmetlisi okulun kantininde çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:47

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Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55) henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.

Giresun'da cinayetin meydana geldiği lise (İHA) Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılmadıkları öğrenildi.

Öldürülen Rana Çavuşoğlu (İHA) Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.