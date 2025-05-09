Düzce'de akrobatik hareketlere 65 bin 412 lira ceza

Düzce'de akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosikletliler kovalamaca sonrasında yakayı ele verdi. Ekipler, 3 sürücüye 65 bin 412 lira cezai işlem uyguladı. 2 motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, ekiplerin şok denetimlerinin ise devam edeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 01:03

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Olay, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Güzergah üzerinde akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosikletli grup trafik ekiplerinin takibine takıldı.

Çamköy bağlantı yoluna girerek hızla uzaklaşmaya başlayan motosiklet sürücüleri trafik ekiplerinin kovalamacası sonrasında Koruköy Kavşağı'nda yakalandı. Ara sokaklara girerek kaçmaya devam eden sürücüler ise şahin ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücülerin ehliyetsiz olduğu, kask takmadığı, usulsüz ışıkların ve usulüne uygun olmayan aparatların olduğu belirlenince sürücülere 65 bin 412 lira cezai işlem uygulandı. 2 motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, ekiplerin şok denetimlerinin ise devam edeceği öğrenildi.

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