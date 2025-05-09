2 ayrı müebbetten hüküm giyen firari yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ekipler 2 kadını öldürmekten hakkında 2 kez müebbet hapis cezası verilen firari G.S. (53) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Aranan şahıslar hakkında çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kezı müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.