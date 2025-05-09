Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 14:16

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Hanife O. idaresindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Selçuklar Sokak'ta Yusuf U'nun kullandığı 06 BF 3771 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hanife O. ile 06 BF 3771 plakalı araçta bulunan Merve U, Amine Sultan U, Fadime U, Niyazi U, Muhammet Enver U. ve Zehra U. yaralandı. Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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