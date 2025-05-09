Bakan Yumaklı, İzmir'de

İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret etti ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 14:18

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Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Yumaklı, program kapsamında saat 14.00'te 'Orman Benim Kampanyası Programı'na katılacak.