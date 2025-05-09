Aydın'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da bir motosikletle traktör çarpıştı. Yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 16:47

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletle, traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Söke-Koçarlı yolu Çakırbeyli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KH 160 plakalı motosiklet ile 77 ADP 618 plakalı traktör yol üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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