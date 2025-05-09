Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksarken, arızanın giderilmesi sonrası hat yeniden hizmet vermeye başladı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 20:41

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Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır." bilgisi verildi.

Daha sonraki paylaşımda ise arızanın giderildiği ve seferlerin yapılmaya başlandığı duyuruldu.

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