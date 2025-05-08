Yasa dışı yollarla yurda girmişlerdi! 38 kişi yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.