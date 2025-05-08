Hakkkari'de ahır çöktü: 2 inek ve 50 tavuk telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde Tekin Açıkel’e ait ahırın çatısı sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş hayvandan 8’i itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 inek ve 50 tavuk telef oldu.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:59

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde çöken ahırda 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Tekin Açıkel'e ait ahırın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada 10 büyükbaş ile 50 tavuk enkaz altında kaldı. Gürültüyle uyanan hayvan sahipleri ve komşularının ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 8 büyükbaşı kurtardı. 2 inek ve 50 tavuk ise öldü.

Köylülerden Abdülhaluk Çelik, "Çökme sesiyle uyandık. Hemen seferber olduk. Yoğun bir çalışma yaptık ancak 2 inek ile 50 tavuğu kurtaramadık" dedi.

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