THY'den sefer iptalleri: Lahor ve İslamabad uçuşları iki gün daha durdurdu

Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları, Lahor ve İslamabad uçuşlarını iki gün daha durdurdu. THY, daha önce iptal edilen seferlere ek olarak 8 ve 9 Mayıs tarihlerindeki uçuşların da yapılamayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:37

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Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Lahor ve İslamabad seferlerini iki gün süre ile iptal etti.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları Pakistan'ın Lahor ve İslamabad şehirlerine yapacağı seferleri dün iptal etmişti. THY yönetimi tarafından alınan yeni kararla sefer iptalleri iki gün daha uzadı. Lahor ve İslamabad'a bugün ve yarın yapılacak seferlerin de iptal edildiği duyuruldu.

THY, Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolcularına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bildirimde "Değerli Yolcularımız, Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihli aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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