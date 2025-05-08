Samandağ'da bahçe yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:34

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Yangın, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan narenciye bahçesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı narenciye bahçesi zarar gördü.