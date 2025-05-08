Yaşam

Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay! Katil mirasın peşindeymiş

İstanbul Şişli’de, zorla araca bindirilmek istenirken eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan annesi Gülçin Küçüktorun, “Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı” diyerek gözyaşı döktü. Teyzesi Nesrin Arı, Elibol’un sürekli Bahar’ın peşinde olduğunu, öz babasının serveti nedeniyle onu rahat bırakmadığını söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay! Katil mirasın peşindeymiş

İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

Bahar Aksu (DHA)Bahar Aksu (DHA)

ÇOK SAYIDA SUÇU VAR

Bahar Aksu'nun 2019 yılında evlendiği Elibol'dan 2022'de boşandığı ortaya çıkmıştı. Elibol'un "tehdit", "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

"GÜLEN YÜZÜM BAHARIMDI"

Anne Gülçin Küçüktorun, "Kızım en güzel yerde. Cennetine kavuştu. Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı" dedi.

Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı (AA)Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı (AA)

"EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKTIK"

Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum. Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.

İngiliz asıllı babası da cenazeye katıldı (Sabah)İngiliz asıllı babası da cenazeye katıldı (Sabah)

"BAHAR'IN BABASININ PARASININ PEŞİNDEYDİ"

Bahar'ın teyzesi Nesrin Arı ise, "O psikopat sürekli peşindeydi. Boşandı ama kurtulamadı. Bahar'ın öz babası İngiliz, onun parasının peşindeydi. Daha önce de saldırmış Bahar'a ama bize söylemedi. Katil en ağır cezayı alsın" dedi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu (DHA)Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu (DHA)

"CEZAEVİNDE OLDUĞU ÇİN NİKAHIMA GELEBİLDİ"

Bahar Aksu'nun (34) kız kardeşi Berin Nur Altınbaş ise, "Ablam nikâhıma gelirken bile korkudan 'Rüstem hâlâ içeride mi?' diye arkadaşlarına sordu. Cezaevinde olduğundan emin olunca nikâhıma gelebildi. Hayalleri vardı. Ne gerekiyorsa yapılsın. İçeriden hiç çıkmasın. Başka kadınlara da bunu yapmasın" dedi.

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