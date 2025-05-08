Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay! Katil mirasın peşindeymiş
İstanbul Şişli’de, zorla araca bindirilmek istenirken eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan annesi Gülçin Küçüktorun, “Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı” diyerek gözyaşı döktü. Teyzesi Nesrin Arı, Elibol’un sürekli Bahar’ın peşinde olduğunu, öz babasının serveti nedeniyle onu rahat bırakmadığını söyledi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.
ÇOK SAYIDA SUÇU VAR
Bahar Aksu'nun 2019 yılında evlendiği Elibol'dan 2022'de boşandığı ortaya çıkmıştı. Elibol'un "tehdit", "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.
Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.
"GÜLEN YÜZÜM BAHARIMDI"
Anne Gülçin Küçüktorun, "Kızım en güzel yerde. Cennetine kavuştu. Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı" dedi.
"EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKTIK"
Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum. Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.