Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay! Katil mirasın peşindeymiş

Giriş Tarihi: 08.05.2025 08:50

Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı (AA)

"EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKTIK"

Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum. Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.