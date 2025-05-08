Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay

İstanbul Şişli’de, zorla araca bindirilmek istenirken eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan annesi Gülçin Küçüktorun, “Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı” diyerek gözyaşı döktü. Teyzesi Nesrin Arı, Elibol’un sürekli Bahar’ın peşinde olduğunu, öz babasının serveti nedeniyle onu rahat bırakmadığını söyledi.