08 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay
Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay

Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2025 12:15
Güncelleme:08.05.2025 12:15
İstanbul Şişli’de, zorla araca bindirilmek istenirken eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan annesi Gülçin Küçüktorun, “Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı” diyerek gözyaşı döktü. Teyzesi Nesrin Arı, Elibol’un sürekli Bahar’ın peşinde olduğunu, öz babasının serveti nedeniyle onu rahat bırakmadığını söyledi.
Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay
Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay
Bahar Aksu cinayetinde kan donduran detay
Ahşap ev ve traktör alevlere teslim oldu
Ahşap ev ve traktör alevlere teslim oldu
Huzurevi sakinine motosiklet çarptı
Huzurevi sakinine motosiklet çarptı
Sıvı solucan gübresiyle tarımda yüzde 30 verim artışı
Sıvı solucan gübresiyle tarımda yüzde 30 verim artışı
Keşmir gerçekleri ne?
Keşmir gerçekleri ne?
Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu
Sokak ortasında yumruklar havada uçuştu
Sporcu formaları üreten iş yerinde yangın paniği
Sporcu formaları üreten iş yerinde yangın paniği
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bahar Aksu’nun sonra anları
Bahar Aksu’nun sonra anları
Akran zorbalığı şiddete dönüştü!
Akran zorbalığı şiddete dönüştü!
Minguzzi cinayetinde 2 tutuklama daha
Minguzzi cinayetinde 2 tutuklama daha
Eli silahlı sosyal medya şovmenlerine operasyon
Eli silahlı sosyal medya şovmenlerine operasyon
Daha Fazla Video Göster