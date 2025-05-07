Sultanbeyli'de feci kaza! Reklam panolarına çarparak durabildi: 1'i ağır 3 yaralı
Sultanbeyli'de Bosna Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen bir otomobil başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada otomobil kaldırıma savrularak reklam panolarına çarptı. Yaşanan olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Adil Mahallesi Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Bulvarı'nda seyir halinde olan 33 AOR 327 plakalı otomobil ile caddeden gelen 34 EVK 409 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kaldırıma savrulan 34 EVK 409 plakalı otomobil reklam panolarına çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlarda hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.