Sultanbeyli'de feci kaza! Reklam panolarına çarparak durabildi: 1'i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 07.05.2025 05:22

Kaza, saat 01.00 sıralarında Adil Mahallesi Bosna Bulvarı 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Bulvarı'nda seyir halinde olan 33 AOR 327 plakalı otomobil ile caddeden gelen 34 EVK 409 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası kaldırıma savrulan 34 EVK 409 plakalı otomobil reklam panolarına çarparak durabildi.

Foto: DHA

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlarda hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.