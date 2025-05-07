Ankara’da peş peşe kazalar: 3 yaralı

Çubuk ve Sincan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam üç kişi yaralandı. Araçların kontrolünü kaybeden sürücüler refüje, ağaca ve duvara çarptı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 01:53

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Ankara'nın iki farklı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazaları, dikkatleri yine sürücü güvenliğine çevirdi. Kontrolden çıkan araçlar nedeniyle yaşanan kazalarda 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

2 AYRI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan Halil Şıvgın Devlet Hastanesi önünde bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

İkinci kaza ise Sincan ilçesi 12'nci Cadde üzerinde yaşandı. İddialara göre, sürücü, aniden yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç önce bir ağaca, ardından bir duvara çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kazayla ilgili de polis ekipleri soruşturma başlattı.

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