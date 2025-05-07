İzmir'de dronla uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 05:54

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu havada vurdu. Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.'yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi. Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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